Мир 30 ноября 2022, 20:11 Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Западом нацформирований на Украине Глава Минобороны Белоруссии Хренин: Запад готовит нацформирования на Украине Unsplash

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Запад занимается подготовкой националистических формирований на Украине. Об этом в среду, 30 ноября, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин в интервью порталу «Беларусь сегодня».

По его словам, нацформирования могут использовать с целью силового захвата власти в республике.

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«Запад ведет на Украине подготовку националистических воинских формирований <…>, которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Белоруссии», — сказал он.

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Хренин отметил, что сейчас продолжается «беспрецедентное наращивание присутствия» воинских формирований США и НАТО в восточно-европейском регионе, в частности на территории сопредельных с Белоруссией государств «под псевдолозунгом защиты от „угрозы с Востока“». Министр обороны подчеркнул, что конфликт на Украине представляет собой внешнее проявление глобального противостояния между Западом и Востоком.

Также Хренин добавил, что западные страны работают над вопросами наступательного характера, а Белоруссию и Россию уже напрямую рассматривают в качестве противника.