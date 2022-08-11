Минобороны Белоруссии сообщило о возгорании машины на аэродроме под Гомелем

Военная машина загорелась около аэродрома Зябровка на юге Белоруссии. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны республики.

Представители ведомства уточнили, что возгорание произошло поздно вечером 10 августа. Пресс-службе Минобороны Белоруссии пришлось давать официальное объяснение произошедшему, поскольку часть местных интернет-ресурсов начала распространять не совсем верную информацию о произошедшем. Эти СМИ заявляли, что около аэродрома Зябровка якобы произошли взрывы и вспышки.

«Во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание», — сообщили представители Минобороны Белоруссии.

Они заявили, что к ликвидации последствий пожара уже привлекли личный состав ведомства. Сотрудники Минобороны своевременно приняли меры по тушению. По данным ведомства, от возгорания машины никто не пострадал.

Ранее глава департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что республика готова сотрудничать с НАТО в отдельных сферах. Его слова процитировал RT. Он отметил, что при этом страна намерена сохранить стратегические отношения с Россией.