Мир 11 июля 2023, 13:51 Минобороны Белоруссии решило обменяться опытом с ЧВК «Вагнер» Минобороны Белоруссии: после приезда бойцов «Вагнера» начнется обмен опытом с военными РИА «Новости»

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После прибытия в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер» начнутся занятия для обмена опытом с военными, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Там добавили, что сейчас на полигонах страны готовятся принять новую смену для совместной подготовки белорусских и российских военнослужащих.

«По прибытии представителей ЧВК „Вагнер“ <…> для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами республики», — сообщили в министерстве.

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Там напомнили, что о «бесценном» опыте бойцов «Вагнера» ранее заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, военным расскажут, как правильно наступать, обороняться и какое применять оружие.

Днем 29 июня президент Владимир Путин провел встречу с командованием ЧВК и ее основателем Евгением Пригожиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства беседовал с бойцами на протяжении трех часов — они обсуждали действия «Вагнера» в зоне СВО, а также события 24 июня.