Минобороны Белоруссии рассказало о тайниках протестующих с прутами, кольями и камнями
Начальник главного управления идеологической работы военного ведомства Белоруссии Леонид Касинский в эфире телеканала ОНТ заметил, что схроны находили в течение последних недель во время выполнения задач по обеспечению безопасности.
«Наши военнослужащие находили массу различных тайников — с заготовленными прутами, заостренными кольями», — заметил представитель Минобороны.
Он добавил, что на крышах домов лежали наполненные камнями мешки, покрышки и емкости с горючим.
«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных демонстраций», — указал Касинский.
После президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 9 августа, по всей стране начались массовые протестные акции. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, лидером которого, по данным ЦИК, с 80,1% стал Александр Лукашенко.
В первые дни силовики подавляли протесты, затем применение силовых методов прекратили. Из-за митингующих под усиленную охрану взяли резиденцию главы государства. Ее охраняли сотрудники ОМОН, спецтехника и БТР.