Минобороны Белоруссии рассказало о тайниках протестующих с прутами, кольями и камнями

Участники протестных акций в Белоруссии заранее заготовили пруты, колья и мешки с камнями. Тайники обнаружили белорусские военные. В Минобороны страны заметили, что это идет вразрез с заявлениями о мирном характере митингов.

Начальник главного управления идеологической работы военного ведомства Белоруссии Леонид Касинский в эфире телеканала ОНТ заметил, что схроны находили в течение последних недель во время выполнения задач по обеспечению безопасности.

«Наши военнослужащие находили массу различных тайников — с заготовленными прутами, заостренными кольями», — заметил представитель Минобороны.

Он добавил, что на крышах домов лежали наполненные камнями мешки, покрышки и емкости с горючим.

«Кто-то потом говорит, что это все было для мирных демонстраций», — указал Касинский.

После президентских выборов, которые состоялись в Белоруссии 9 августа, по всей стране начались массовые протестные акции. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, лидером которого, по данным ЦИК, с 80,1% стал Александр Лукашенко.

В первые дни силовики подавляли протесты, затем применение силовых методов прекратили. Из-за митингующих под усиленную охрану взяли резиденцию главы государства. Ее охраняли сотрудники ОМОН, спецтехника и БТР.