Мир 01 марта 2023, 23:42 Минобороны Белоруссии показало видео с исправным российским самолетом А-50 Минобороны Белоруссии показало российский самолет А-50 в исправном состоянии

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Минобороны Белоруссии показало в Telegram-канале кадры с российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50. Воздушное судно базируется на аэродроме Мачулищи под Минском.

«История с поврежденным дорогущим российским самолетом А-50 (на военном аэродроме в Мачулищах неподалеку от Минска — прим. ред.), который якобы подорвали с дрона „партизаны“, оказалась не более чем фейком», — говорится в сообщении.

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На кадрах видно, что на самолете нет каких-либо повреждений. Накануне некоторые белорусские Telegram-каналы распространили информацию о том, что российский ДРЛО А-50 якобы получил повреждения в результате атаки беспилотника. Белорусская сторона назвала эти сообщения вбросами, подчеркнув, что никаких инцидентов с применением оружия не было

Самолет А-50 используют для проведения контроля воздушного пространства, в котором действует авиация, а также выявления целей и направления боевых самолетов. С его помощью можно отслеживать как воздушные, так и наземные цели.