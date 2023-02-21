Мир 21 февраля 2023, 11:58 Минобороны Белоруссии оценило обстановку вокруг страны как кризисную Представитель Минобороны Белоруссии Ревенко оценил обстановку вокруг страны как кризисную Министерство обороны Республики Беларусь

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Сложившуюся обстановку вокруг Белоруссии можно оценить как кризисную. Такое заявление сделала начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Складывающаяся международная обстановка вокруг Беларуси характеризуется как кризисная. Она подразумевает наличие прямых угроз военной безопасности Беларуси», — сказано в материале.

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По словам Ревенко, угрозы связаны с быстрой милитаризацией Европы и наращиванием вблизи белорусских границ военного присутствия других стран. По его словам, сейчас сформированы условия, когда НАТО может в кратчайшие сроки создать группировки войск для работы на белорусском направлении.

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Представитель Минобороны Белоруссии отметил, что в Европе находятся свыше 60 тысячи американских военных и порядка 34 тысяч солдат НАТО. При этом 22 тысячи человек дислоцированы в странах Балтии и на территории Польши.