Минобороны Белоруссии опровергло проведение мобилизации | 360°

Мир 29 сентября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны Белоруссии опровергло проведение мобилизации Минобороны Белоруссии сообщило об отсутствии мобилизации в стране РИА «Новости»

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Военные комиссариаты Белоруссии приносят повестки гражданам в соответствии с ранее запланированными мероприятиями, мобилизации в стране нет. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны республики.

«Мероприятия по мобилизации в настоящее время в рядах Вооруженных сил не проводятся. Проводимые военные сборы утверждены специальными правовыми актами и носят плановый характер», — говорится в заявлении ведомства.

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В Минобороны подчеркнули, что все угрозы и вызовы, которые стоят перед республикой, полностью нейтрализуются системами военного и государственного обеспечения безопасности.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным едко охарактеризовал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации.

По его словам, они могут ехать дальше, поскольку в боевых условиях не были бы «нашими людьми».

Кроме того, Лукашенко обещал, что через территорию Белоруссии россияне никогда не получат удар в спину.

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