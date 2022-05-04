Минобороны Белоруссии назвало цель внеплановой проверки систем реагирования

Вооруженные силы (ВС) республики Белоруссии (РБ) провели внеплановую проверку систем реагирования. Пресс-служба Минобороны страны сообщила в Telegram-канале, что мероприятие безопасно для западных стран.

«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — написали представители ведомства.

В Минобороны РБ отметили, что в дальнейшем привлекаемый к проверке состав воинских частей увеличат. Это позволит проконтролировать работу ВС на земле и в воздухе. В ведомстве отметили, что внеплановая проверка не угрожает безопасности соседних государств.

«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — сообщили они.

В рамках внеплановой проверки ВС РБ отработают ряд учебно-боевых задач. Военнослужащих проверят на умение быстро приводить системы в боевую готовность, а также проконтролируют навыки марша в назначенные районы.

Также представители ведомства предупредили жителей Белоруссии, что военнослужащие будут совершать марш-броски в некоторых регионах республики. Сотрудники пресс-службы Минобороны РБ призвали граждан не пугаться и быть «предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий» на дорогах общего пользования.