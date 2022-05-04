Минобороны Белоруссии назвало цель внеплановой проверки систем реагирования
Минобороны Белоруссии заявило, что внеплановая проверка ВС РБ не угрожает Западу
Вооруженные силы (ВС) республики Белоруссии (РБ) провели внеплановую проверку систем реагирования. Пресс-служба Минобороны страны сообщила в Telegram-канале, что мероприятие безопасно для западных стран.
«Цель проверки — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — написали представители ведомства.
В Минобороны РБ отметили, что в дальнейшем привлекаемый к проверке состав воинских частей увеличат. Это позволит проконтролировать работу ВС на земле и в воздухе. В ведомстве отметили, что внеплановая проверка не угрожает безопасности соседних государств.
«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», — сообщили они.
В рамках внеплановой проверки ВС РБ отработают ряд учебно-боевых задач. Военнослужащих проверят на умение быстро приводить системы в боевую готовность, а также проконтролируют навыки марша в назначенные районы.
Также представители ведомства предупредили жителей Белоруссии, что военнослужащие будут совершать марш-броски в некоторых регионах республики. Сотрудники пресс-службы Минобороны РБ призвали граждан не пугаться и быть «предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий» на дорогах общего пользования.