Минобороны Белоруссии назвало Россию стратегическим партнером в сфере безопасности

Отношения Белоруссии и России носят конструктивный характер, Москва не диктует Минску, какие предпринимать действия и как себя вести. Такое заявление в интервью телекомпании «ВоенТВ» сделал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества, начальник департамента международного военного сотрудничества министерства Валерий Ревенко.

«Наши отношения в рамках Союзного государства, региональной группировки войск конструктивные. Нам никто не диктует, как нам себя вести, что делать, что нам подписывать, что не подписывать», — подчеркнул Ревенко.

Помощник министра добавил, что это основное отличие от взаимоотношений западных государств. Отношения с Россией носят стратегический характер, это основной вектор военной политики, отметил Ревенко.

«Это — огромный фактор стратегического сдерживания (других — прим.ред.) наших партнеров от необдуманных действий в отношении нашего государства», — подчеркнул представитель минобороны Белоруссии.

Ревенко также обратил внимание на сотрудничество в рамках ОДКБ, перспективы партнерства с Китаем.