Мир 02 августа 2023, 02:15 Минобороны Белоруссии назвало надуманными обвинения Польши в нарушении воздушных границ РИА «Новости»

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Белорусские вертолеты не нарушали воздушное пространство Польши, своими заявлениями она пытается оправдаться за наращивание войск у границы. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны для очередного оправдания наращивания сил у белорусской границы», — указали в заявлении.

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Также в Минобороны отметили, что сообщение Польши рассматривают в стиле «одна бабка сказала», отметив, что нарушения воздушного пространства не было.

Ранее МИД Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны якобы двумя белорусскими вертолетами. После этого польские власти приняли решение увеличить число войск на границе с Белоруссией. Поверенного в делах посольства Белоруссии вызвали в польское министерство, призвав «объясниться по поводу инцидента».