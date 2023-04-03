Мир 03 апреля 2023, 14:23 Минобороны Белоруссии начало проверку боевой готовности армии Минобороны Белоруссии: по поручению Лукашенко начата проверка боевой готовности армии Министерство обороны Республики Беларусь

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В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности вооруженных сил. Об этом в Тelegram-канале сообщило Министерство обороны республики.

В ведомстве отметили, что проверка носит комплексный характер. Мероприятия, в частности, позволят определить способность командиров управлять вверенными им подразделениями. Они также покажут готовность воинских частей к выполнению задач в установленные сроки.

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«Общее руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета Безопасности республики Беларусь», — добавили в Минобороны Белоруссии.

Минобороны Белоруссии в конце марта объявило о формировании нового зенитного полка. Особое внимание при его создании уделили современной военной инфраструктуре и учебно-материальной базе, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, а также вопросам социального обеспечения военнослужащих.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию республики для ее уничтожения, сообщил RT.