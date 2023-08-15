Мир 15 августа 2023, 13:38 Минобороны Белоруссии допустило прямое военное столкновение с НАТО Глава Минобороны Белоруссии допустил прямое военное столкновение страны с НАТО Министерство обороны РБ

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На сегодняшний день нельзя исключать вероятность столкновения с НАТО, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности. По его словам, на это указывает тот факт, что Запад продолжает активно инвестировать в оружие, сообщил ТАСС.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги», — подчеркнул Хренин.

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Министр обратил внимание, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет.

Таким образом, вывод из происходящего напрашивается один. И он состоит в том, что возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной, пояснил глава Минобороны Белоруссии.

По его мнению, сейчас все маски уже сброшены, а истинные планы Запада звучат из уст высокопоставленных должностных лиц.

Только угроза ядерного ответа сдерживает властные структуры стран «золотого миллиарда» от развязывания крупномасштабной войны, заметил Хренин.

На фоне этого Белоруссия рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию, поскольку в этом состоит действенный фактор стратегического сдерживания, заключил он.