Мир 24 февраля 2023, 10:17 Минобороны Белоруссии анонсировало перемещение ракетных войск ради проверки боеготовности Министерство обороны Республики Беларусь

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Подразделения ракетных войск Белоруссии проверят боеготовность технического оснащения. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны страны. Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район», — рассказали они.

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По словам представителей белорусского Минобороны, этот маневр осуществляется в рамках проверки боевой готовности. Район проведения тестовых мероприятий не уточняется.

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Также они добавили, что личный состав этих подразделений отработает ряд действий по оборудованию района стартовых позиций и подготовит техническое оснащение к применению в боевых условиях.

Ранее стало известно, что на границе Польши и Белоруссии со стороны страны — члена ЕС заметили установку противотанковых ежей. Представители восточноевропейского государства отметили, что такой шаг является превентивной мерой в рамках обороны.