05 марта 2023, 18:11
Минобороны Азербайджана заявило о погибших и раненных в результате боестолкновения в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о потерях в результате перестрелки в Карабахе
Военнослужащие ВС Азербайджана погибли и получили ранения в результате перестрелки в Карабахе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны республики.
«В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — уточнили в ведомстве.
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В Минобороны пояснили, что утром 5 марта бойцы азербайджанской армии хотели остановить армянский автомобиль. Необходимость досмотра в ведомстве объяснили опасностью незаконной переброски оружия и боеприпасов. Но ехавшие в автомобиле люди открыли огонь по солдатам.
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Армянская сторона сочла инцидент на границе диверсией ВС Азербайджана и сообщила о гибели трех сотрудников паспортно-визового управления полиции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, один правоохранитель ранен.
В четверг, 2 марта, российские миротворцы заявили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Конфликт Азербайджана и Армении
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