Мир 05 марта 2023, 18:11 Минобороны Азербайджана заявило о погибших и раненных в результате боестолкновения в Карабахе Минобороны Азербайджана сообщило о потерях в результате перестрелки в Карабахе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военнослужащие ВС Азербайджана погибли и получили ранения в результате перестрелки в Карабахе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны республики.

«В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В Минобороны пояснили, что утром 5 марта бойцы азербайджанской армии хотели остановить армянский автомобиль. Необходимость досмотра в ведомстве объяснили опасностью незаконной переброски оружия и боеприпасов. Но ехавшие в автомобиле люди открыли огонь по солдатам.

Реклама

Армянская сторона сочла инцидент на границе диверсией ВС Азербайджана и сообщила о гибели трех сотрудников паспортно-визового управления полиции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, один правоохранитель ранен.

В четверг, 2 марта, российские миротворцы заявили о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.