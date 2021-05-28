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    28 мая 2021, 10:48

    Минобороны Азербайджана сообщило о ранении военного. В Армении эту новость опровергли

    Андрей Иванов

    В Министерстве обороны Азербайджана заявили об обстреле со стороны Армении в Нахичевани. Один военный получил ранение. В армянском оборонном ведомстве эту информацию опровергли.

    Минобороны Азербайджана сообщило о ранении военного. В Армении эту новость опровергли

    «В ночь с 27 на 28 мая позиции азербайджанской армии, расположенные близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики, были обстреляны с нескольких направлений Вооруженными силами Армении. В результате ранение в плечо получил военнослужащий Эльхан Мурадов», — цитирует ТАСС сообщение Министерства обороны Азербайджана.

    В ведомстве подчеркнули, что Мурадова отвезли в госпиталь, его жизни сейчас ничего не угрожает.

    После этого заявления корреспонденту агентства в Минобороны Армении сообщили, что никакого обстрела азербайджанских позиций в Нахичевани прошедшей ночью не было.

    «Категорически опровергаем такое заявление, оно полностью не соответствует действительности», — отметили военные Армении.

    Накануне руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» объяснил, кому могут быть выгодны новые конфликты государств. По его словам, напряжение на границе могут подогревать из-за предстоящих парламентских выборов в Армении.