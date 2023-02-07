Мир 07 февраля 2023, 08:47 Минобороны Австрии сообщило о схеме отправки солдат НАТО на Украину Австрийский полковник Райснер: солдаты НАТО уже участвуют в боях на Украине как наемники Unsplash

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Украине не нужны солдаты НАТО, они и так уже находятся на линии фронта как наемники. Такое заявление сделал военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер.

Один из журналистов во время пресс-конференции института AIES поинтересовался, кто будет управлять отправленными на Украину танками — солдаты НАТО или украинцы. Райснер на это ответил, что если австрийские военные или военнослужащие из стран блока уйдут со службы и станут наемниками, то они уже перестанут быть представителями вооруженных сил государств.

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«Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — пояснил полковник.

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Он добавил, что на украинской территории находятся много наемников, но они не являются солдатами Североатлантического альянса. Ранее ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что наемники на Украине должны перейти на сторону России.