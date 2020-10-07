Минобороны Армении заявило об уничтожении базы ГСМ Азербайджана

«Ночью противник попытался продвинуться и закрепиться на юго-восточном направлении (не доходя до Джебраила), однако прицельным ракетно-артиллерийским огнем армянских военных азербайджанские силы были поражены», — отмечается в сообщении.

В результате прицельного огня подразделений Армении крупная база хранилища горючего Азербайджана была повреждена.