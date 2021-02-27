Минобороны Армении заявило, что армия вне политики

Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором призвало «не вовлекать армию в политические процессы». Вооруженные силы не будут заниматься политикой, отметили в ведомстве.

«Министерство обороны и Вооруженные силы находятся вне политики и будут последовательно продолжать шаги, направленные на реализацию реформ и модернизацию оборонной сферы», — сказано в заявлении, размещенном на сайте министерства.

Военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы «выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны, независимо от политических процессов».

«Мы требуем воздерживаться от заявлений от имени Вооруженных сил, не вовлекать армию в политические процессы, не подчинять безопасность страны собственным политическим интересам», — отметили авторы послания.

25 февраля руководство Главного штаба Вооруженных сил потребовало отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Поводом послужило увольнение замначальника Главного штаба Тирана Хачатряна, заочно поспорившего с Пашиняном об эффективности российских ракетных комплексов «Искандер». А также — попытка Пашиняна сместить с должности начальника Главного штаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция разбила палаточный лагерь перед зданием парламента в центре Еревана. Протестующие требуют отставки Пашиняна. Один из оппозиционных лидеров Гегам Манукян ранее заявил, что Вооруженные силы присоединились к заявлению руководства Главного штаба об отставке премьера.