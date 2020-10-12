Минобороны Армении сообщило об обстрелах на юге Карабаха

«Обстановка на линии соприкосновения ночью была относительно стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении», — написал Ованнисян.

Ранее омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян рассказал, что с начала перемирия в Карабахе погибло пятеро мирных жителей.

Режим прекращения огня действует в регионе с полудня 10 октября. За день до этого министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Москве и договорились о перемирии. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев во время беседы с «360» предположил, что эта договоренность к миру не приведет, но позволит остановить обстрелы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван начали боевые действия на линии соприкосновения. В конфликт вмешалась Турция: Анкара открыто поддержала Азербайджан и назвала Армению «страной-оккупантом».