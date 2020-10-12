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    12 октября 2020, 09:44

    Минобороны Армении сообщило об обстрелах на юге Карабаха

    Андрей Иванов

    Минувшая ночь прошла в Нагорном Карабахе напряженно. Азербайджанские военные вели огонь по югу непризнанной республики. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян.
    Минобороны Армении сообщило об обстрелах на юге Карабаха

    «Обстановка на линии соприкосновения ночью была относительно стабильно напряженной. Сейчас противник ведет интенсивный артобстрел на южном направлении», — написал Ованнисян.

    Ранее омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян рассказал, что с начала перемирия в Карабахе погибло пятеро мирных жителей.

    Режим прекращения огня действует в регионе с полудня 10 октября. За день до этого министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Москве и договорились о перемирии. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев во время беседы с «360» предположил, что эта договоренность к миру не приведет, но позволит остановить обстрелы.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван начали боевые действия на линии соприкосновения. В конфликт вмешалась Турция: Анкара открыто поддержала Азербайджан и назвала Армению «страной-оккупантом».