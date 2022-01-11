Минобороны Армении сообщило о перестрелке на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об обстреле азербайджанскими вооруженными силами армянских позиций на границе с Азербайджаном вечером 11 января. С армянской стороны ранены как минимум три человека. Об этом сообщило издание «Sputnik Армения».

Перестрелка произошла в Гегаркуникской области. Сообщалось, что противник использовал артиллерийские системы и беспилотники.

На данный момент известно о трех раненых с армянской стороны. По словам источника, по состоянию на 18:30 перестрелка продолжается.

В декабре 2021 года, азербайджанский военный погиб в результате перестрелки на границе с Арменией. Представители Министерства обороны Армении тогда опровергли информацию об обстреле с их стороны.

Боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном начались из-за нагорнокарабахского конфликта осенью 2020 года. Остановить их удалось только после того, как президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение по разрешению ситуации в регионе.