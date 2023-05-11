11 мая 2023, 10:29
Минобороны Армении сообщило о четырех раненных при провокации ВС Азербайджана
Минобороны Армении: 4 военных получили ранения в результате провокации Азербайджана
Ситуация в районе села Сотк на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, но стабильной. Об этом заявили в пресс-службе армянского Министерства обороны.
На остальных участках границы обстановка также сравнительно стабильная, добавили в министерстве.
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По данным ведомства, в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана ранения получили четверо армянских военнослужащих. Двое находятся в удовлетворительном состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
«Заявление оборонного ведомства Азербайджана, что армянская сторона якобы готовится к [боевым] действиям, является очередной дезинформацией», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Минобороны Армении сообщало, что ВС Азербайджана открывали огонь в направлении позиций армянских военнослужащих.
Конфликт Азербайджана и Армении
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