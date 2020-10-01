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    01 октября 2020, 08:25

    Минобороны Армении рассказало о стабильной напряженности в Нагорном Карабахе

    Андрей Иванов

    Минувшая ночь в Нагорном Карабахе прошла в стабильной напряженности. Ситуация в регионе не изменилась. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
    Минобороны Армении рассказало о стабильной напряженности в Нагорном Карабахе

    «Ночью в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В некоторых местах продолжалась стрельба и артиллерийский огонь. <...> Оперативно-тактическая обстановка не изменилась. В этот момент стабильное напряжение сохраняется на всех направлениях линии фронта», — заявила Степанян.

    Она добавила, что азербайджанские войска в целях совершенствования тактики пытались провести перегруппировку и учения, однако ВС Армении не дали им это сделать.

    Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября: Азербайджан и Армения начали боевые действия и обвинили друг друга в агрессии. С обеих сторон есть погибшие.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван должны прекратить огонь на линии соприкосновения, а соседним странам необходимо проявить сдержанность.

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