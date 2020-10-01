Минобороны Армении рассказало о стабильной напряженности в Нагорном Карабахе

«Ночью в зоне арцахско-азербайджанского конфликта сохранялась относительно стабильная напряженность. В некоторых местах продолжалась стрельба и артиллерийский огонь. <...> Оперативно-тактическая обстановка не изменилась. В этот момент стабильное напряжение сохраняется на всех направлениях линии фронта», — заявила Степанян.

Она добавила, что азербайджанские войска в целях совершенствования тактики пытались провести перегруппировку и учения, однако ВС Армении не дали им это сделать.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября: Азербайджан и Армения начали боевые действия и обвинили друг друга в агрессии. С обеих сторон есть погибшие.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван должны прекратить огонь на линии соприкосновения, а соседним странам необходимо проявить сдержанность.