Мир 08 апреля 2024, 00:24 Минобороны Армении прокомментировало данные Азербайджана об обстрелах Минобороны Армении назвало ложными сообщения Азербайджана об обстрелах Freepik

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Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций — ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 17:15 (16:15 по московскому времени) подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности», — сказано в публикации.

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Ранее появилась информация, что военные Азербайджана атаковали из стрелкового оружия позиции на армянской границе. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении, ВС Азербайджана обстреляли позиции Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Помимо этого, армянские военные зафиксировали передвижение автомобилей в сторону Ишханасара. Армения посчитала действия Азербайджана провокацией.