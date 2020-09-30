Минобороны Армении показало видео контрнаступления войск в Карабахе

Подразделение армии обороны Карабаха провело контратаку и выбило с позиций азербайджанских солдат. Видео с места событий опубликовало на своем YouTube-канале Министерство обороны страны.

На опубликованных кадрах видно, как военные под прикрытием ударов артиллерии, уничтожающих военную технику противника, занимают освободившиеся позиции.

Официальный представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян заявил, что на линии соприкосновения уничтожили принадлежащие Азербайджану реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», а также 11 танков.

Военный конфликт между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией начался в конце прошлой недели. Кто именно стал зачинщиком, неизвестно до сих пор. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Конфликт уже привел к жертвам среди мирного населения и военных.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он готов прекратить ведение огня, если Армения выведет свои войска с территории региона. Он подчеркнул, что рассматривает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть своей страны. Военные действия азербайджанский лидер назвал восстановлением территориальной целостности государства.

Официальный Ереван заявил, что непосредственное участие в военных действиях на территории Карабаха принимает Турция. Официальная Анкара отрицает свое участие, но утверждает, что поддерживает Баку в его действиях.