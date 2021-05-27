Минобороны Армении опубликовало фамилии плененных военнослужащих

Министерство обороны Армении опубликовало фамилии шести солдат-срочников, которых взяли в плен в Азербайджане. Ведомство опровергло заявление Баку о захвате военных на их территории.

В Азербайджане утром задержали военнослужащих-контрактников А. Н. Абгаряна, С. А. Саргсяна, В. В. Саргсяна, Б. С. Оганяна, А. Г. Будояна, В. О. Рафаеляна, сообщил портал 7or.

В четверг, 27 мая, Минобороны Азербайджана заявило о попытке перехода границы разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана. Попытка пересечения границы была предпринята недалеко от населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района около 03:00, сообщили в ведомстве. В результате они взяли в плен шесть армянских военнослужащих.

В Минобороны Армении опровергли информацию о том, что их военнослужащие находились на территории Азербайджана. В ведомстве сообщили, что солдаты проводили инженерные работы в приграничной зоне Гегаркуникского марза, на территории воинской части. Их окружили и взяли в плен военные Азербайджана.