Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле на границе

В министерстве обороны Армении отреагировали на заявление военного ведомства Азербайджана о том, что армянские военнослужащие обстреляли азербайджанские позиции. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

В ведомстве назвали эту информацию несоответствующей действительности. Армянские военные не открывали огонь из стрелкового оружия.

«Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении», — говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 30 июля дважды заявило о обстрелах своих позиций. Осенью 2020 года на границе Азербайджана и Армении разгорелся конфликт. Стороны обвиняли друг друга в обстрелах, напряженность между ними сохраняется до сих пор.

Россия призывает Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров. Текущую ситуацию в регионе глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил 20 июля с азербайджанским коллегой.