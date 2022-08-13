Минобороны Армении опровергло обвинение Азербайджана в обстреле на границе

Заявление Баку об обстреле Вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии на участках границы не соответствует действительности, заявили в министерстве обороны Армении. Военное ведомство утверждает, что это дезинформация.

«Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций на участках армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», — передает ТАСС заявление Минобороны Армении.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация на границе с Азербайджаном «относительно стабильная» и находится под полным контролем ВС Армении.

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле на государственной границе с Арменией и в Нагорном Карабахе. Ведомство утверждает, что по позиции азербайджанских войск стреляли семь раз.