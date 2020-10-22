Минобороны Армении опровергло обстрел Габалинского района

Информация о том, что с территории Армении производились обстрелы Габалинского района — ложь и провокация азербайджанских властей. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Данное заявление является очередной провокацией Азербайджана и преследует цель вовлечь Армению в военные действия», — сказал он ТАСС.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что удары баллистическими ракетами нанесены с армянской территории в направлении Габалинского и Кюрдамирского районов страны.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой 27 сентября. Армения и Азербайджан развязала боевые действия в регионе. Каждая из сторон считает Карабах является ее территорией и не намерена идти на уступки. Главы МИД двух стран при участии министра иностранных дел Сергея Лаврова в начале октября договорились о прекращении огня. Однако мир практически сразу же был нарушен.

Российский депутат Константин Затулин считает, что Азербайджан и Турция стали виновниками обострения ситуации в регионе. По его мнению, Россия могла бы вмешаться и провести десантную операцию в Армении. Об этом написало РИА «ФАН».