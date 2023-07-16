Мир 16 июля 2023, 05:46 Минные поля показали уязвимость западной военной техники на Украине WP: минные поля показали все недостатки военной техники переданной Украине с Запада Freepik

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Минные поля стали главной проблемой для западной техники в ходе контрнаступления ВСУ. Они выявили главную уязвимость присланных на Украину танков и БМП. Об этом написала газета Washington Post.

«Бои Украины на минных полях выявили уязвимые места бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских БМП Bradley и немецких танков Leopard. Именно их официальные лица расценивали как ключевые для Украины в контрнаступлении, но они не смогли в одиночку прорвать оборону России», — написали авторы публикации.

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В статье отмечается, что подрыв на минах в одном месте нескольких тяжелых машин делает их легкодоступными для российской авиации и противотанковых ракет.

При этом, авторы напомнили, что у ВСУ есть техника для разминирования, но и она делает наступление успешнее. Дело в том, что бойцы ВС РФ наносят по ней удары в самую первую очередь. В связи с этим солдаты ВСУ почти не решаются в последнее время использовать средства разминирования.