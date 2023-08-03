Мир 03 августа 2023, 23:36 Минные поля оказались серьезной проблемой для ВСУ при наступлении CNN: российские минные поля снизили прогресс ВСУ при наступлении Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские подразделения столкнулись с проблемами, пытаясь пробиться через российские танковые ловушки и минные поля. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей киевского режима.

«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс», — отметили в публикации.

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Один из украинских представителей назвал «неимоверной» плотность минных полей. При этом киевский режим продолжает «снижать ожидания от прогресса» от контрнаступления.

Обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes заявил, что украинские войска начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1. ВСУ перешли на эту технику из-за того, что понесли огромные потери иностранной техники при контрнаступлении.

Экс-разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер предрек украинским боевикам скорое стратегическое поражение. По его словам, ВСУ истощили свои запасы и «находятся на грани полного краха».