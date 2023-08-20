Мир 20 августа 2023, 09:41 Минниханов провел встречу с Орбаном в Венгрии Глава Татарстана сообщил о проведении переговоров с премьером Венгрии РИА «Новости»

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Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Ранее Bild распространял данные, что в Будапеште могут заключить новую зерновую сделку.

«Поговорили с господином премьером о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений», — сообщил Минниханов.

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Также политик обратил внимание, что 21 августа в стране отметят День образования венгерского государства.

В Венгрию по приглашению Орбана также должен прибыть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным Bild, на выходных в Будапеште могут заключить новое соглашение вместо зерновой сделки при участи трех сторон — России, Турции и Катара.

О том, что эмир Катара также направится в Венгрию, ранее подтверждала его канцелярия, отметил РБК. Ожидается, что политик проведет встречу с президентом страны Каталин Новак и другими чиновниками.