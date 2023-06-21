Мир 21 июня 2023, 17:38 Минкультуры Украины отреагировало на скандал с исполнением песен Цоя во Львове Минкультуры Украины: песни Виктора Цоя в стране не запрещены РИА «Новости»

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Песни лидера легендарной рок-группы «Кино» Виктора Цоя не запрещали на Украине. Об этом заявило Минкультуры страны в ответ на запрос агентства «Украинские новости» дать комментарии по поводу произошедшего во Львове скандала, сообщил ТАСС.

«Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины», — сказала исполняющая обязанности главы подведомственного Минкультуры Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская.

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По ее словам, Виктора Цоя не включали в список лиц, предоставляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Скандал во Львове произошел 3 июня. Депутат Верховной рады Наталия Пипа сделала замечание молодому парню, который на одной из городских улиц пел под гитару песни группы «Кино».

Парламентарий потребовала от него перестать исполнять песни на русском языке. После этого между ними произошел скандал. Парень назвал Цоя легендой рока и заявил, что сам приехал из Одессы. А там, по его словам, все говорят на русском языке. Пипа обещала подать на него заявление в полицию.

Лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в Тукумском районе Латвийской ССР.