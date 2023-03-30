Мир 30 марта 2023, 19:05 Минкультуры Украины обратилось в полицию из-за срыва проверки Киево-Печерской лавры Глава Минкультуры Украины Ткаченко обвинил УПЦ в срыве проверки Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отправленная с проверкой в Киево-Печерскую лавру правительственная комиссия столкнулась с физическим препятствием со стороны Украинской православной церкви и не смогла приступить к своей работе. Об этом на своей странице в социальных сетях написал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что комиссия планировала принять государственное имущество заповедника «Киево-Печерская лавра», но к работе приступить не смогла.

Реклама

«Представители монастыря из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, входящие в комиссию, не смогли объяснить, у кого ключи от здания, где планировалась проверка. Кроме того, неизвестные помешали членам комиссии войти в здание», — написал Ткаченко.

Из-за срыва работы чиновники написали заявление в полицию. С новой проверкой комиссия придет в Киево-Печерскую лавру завтра, 31 марта.

Это уже второе заявление на священнослужителей. Первое написали украинские журналисты, которые пожаловались, что один из монахов повредил оборудование оператора. Полиция Киева завела уголовное дело за препятствование работе сотрудников СМИ.

Новый виток конфликта между властями Украины и УПЦ начался в первой половине марта после того, как Минкультуры потребовало освободить монастырь, расположенный на территории лавры, сообщив о разрыве договора аренды. Прием помещений и имущества должна была провести комиссия, чей визит сорвали верующие и священники.