Мир 05 января 2023, 01:14 Минкульт Украины захотел узаконить «борьбу с улицами Пушкина» Минкульт Украины захотел узаконить «борьбу с сотнями названий улиц Пушкина» YouTube

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В Верховную раду Украины направлен проект «по преодолению последствий русификации», сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко. Этот проект должен узаконить «борьбу с сотнями названий улиц Пушкина», написало издание «Укринформ».

«Правительство одобрило закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады, по преодолению последствий русификации. Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в 2022 году», — приводятся в материале слова украинского министра.

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Документ, как заметил Ткаченко, нормирует порядок устранения топонимов и российских памятников на Украине, а также он «уменьшит влияние российских нарративов». Как подчеркнул министр культуры Украины, это один из секторальных трендов страны — «подальше от Москвы».

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В декабре в центре Одессы снесли жанровую скульптуру, посвященную основательнице города Екатерине II и ее сподвижникам. Таким образом представители киевского режима хотят убедить русских местных жителей, которые составляют большинство, забыть о своих корнях. Аналогичным образом поступили с памятником полководцу Александру Суворову. Оба монумента отвезут в областной художественный музей.