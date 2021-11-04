Минкульт Украины «по ошибке» внес в черный список украинского актера

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило так называемый черный список россиян, которым запрещен въезд в страну. Но в этот раз ведомство внесло в перечень украинского артиста Валентина Томусяка.

Сам актер в беседе с изданием Vesti.ua сообщил, что не в курсе о внесении его имени в черный список. Супруга артиста Екатерина добавила, что уже связалась с СБУ и Минкультом с просьбой разобраться в ситуации.

Екатерина рассказала, почему ее мужа могли внести в черный список. Она считает, что это может быть связано с российской картиной «Солнцепек». Томусяк в ней на самом деле не снимался, но по какой-то причине на сайтах о кино оказался в списках актеров, занятых в фильме.

«Мы об этом узнали еще месяц назад, но я сразу же написала на этот сайт, и его быстро убрали из списка», — добавила она.

Екатерина возмущена тем, что перед составлением черного списка Минкульта никто не проверил информацию и не посмотрел картину. Она считает, что кто-то мог просто скопировал список артистов с некоего интернет-ресурса.

Черный список российских артистов Минкульт Украины обнародовал в 2015 году. Туда попали такие артисты, как Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Юлия Чичерина и многие другие. Летом перечень пополнила и фамилия спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.