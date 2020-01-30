Минкульт Украины отдал националистам полбюджета на работу с молодежью

Заседание конкурсной комиссии при Минкульте состоялось 28 января. Среди 165 молодежных и детских проектов распределили 20 миллионов гривен (50 миллионов рублей).

Объединения националистов получили около восьми миллионов гривен (20 миллионов рублей).

В частности, министерство профинансирует Союз украинской молодежи, «Молодежный националистический конгресс», «Молодой народный рух», «Сокол свободы» и другие организации.

Деньги также получат «Национальный центр правозащиты» и «Образовательная ассамблея», связанные с ультраправой группировкой «С14». Ее член Денис Полищук обвиняется в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, застреленного в Киеве в апреле 2015 года.