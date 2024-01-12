12 января 2024, 14:28
Минюст Великобритании сообщил о продаже тюрьмы писателя Оскара Уайльда
Благотворительная образовательная организация выкупила тюрьму в городе Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на данные Министерства юстиции Великобритании.
Деятель культуры провел в учреждении полтора года по обвинению в безнравственном поведении. За это время он написал поэму о событиях в месте своего заключения.
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Само здание, которое было закрыто с 2013 года, планируют превратить в учебный центр. Там разместят музей и выставочное пространство.
Великобритания
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