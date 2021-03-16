Минюст Украины обжаловал решение суда об отмене нового правописания

Противники новой редакции украинского правописания оспорили ее применение в суде. Теперь Минюст Украины подал апелляционную жалобу по делу об отмене введенной орфографии.

Министерство юстиции 12 марта подало апелляционную жалобу в Шестой апелляционный административный суд. Документ касался дела о признании противоправным и недействительным постановление правительства, утвердившее переход на новое правописание.

«Представляя интересы правительства, мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и начали процедуру его обжалования в апелляционной инстанции», — привела пресс-служба Минюста слова заместителя министра юстиции Валерии Коломиец.

Речь идет об Окружном административном суде Киева (ОАСК), который ранее рассматривал дело по обжалованию постановления правительства. Суд установил, что правительство действовало «за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов». В итоге ОАСК признал принятый министрами документ противоправным и недействительным.

Новая редакция украинского правописания начала действовать летом 2019 года. Реформа изменила написание таких слов, как пауза (стала павза), мифология (стала мiтологiя) и ряда других.