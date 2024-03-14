14 марта 2024, 12:53
Минюст Украины раскрыл детали переговоров с Россией в 2022 году
Минюст Украины: Россия в 2022 году требовала от Киева отказаться от репараций
Россия на переговорах с Украиной весной 2022 года требовала, чтобы страна отказалась от требований выплатить репарации, а также отозвала иски из международных трибуналов. Об этом заявил министр юстиции республики Денис Малюська во время своего визита в США. Его слова привело РИА «Новости».
«Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций», — сказал глава украинского Минюста.
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Малюська на тот момент состоял в украинской делегации. По его словам, представители России не хотели обсуждать тему компенсаций. Он выразил уверенность, что Россия «не согласится платить».
В ноябре прошлого года в Минюсте Украины заявили, что Киев не собирается подписывать мирный договор без выплаты репараций. Украинские власти также рассчитывали получить часть замороженных российских активов, которые находятся на Западе.
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