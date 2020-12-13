Минюст США запросил информацию о работе организаций, в числе которых украинская компания Burisma. Это было сделано в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Американские власти запросили данные о связях Хантера не только с украинской фирмой, но также и с «двумя десяткам других организаций», сообщило Associated Press со ссылкой на информированный источник. Кроме того, Минюст начал изучать деловые отношения сына Байдена с Китаем и его «другие финансовые транзакции».

При этом в материале указано, что неясно, является ли работа Хантера в украинской компании центральной частью расследования или же ведомство изучает данные обо всех источниках его дохода в последние годы.

Хантер Байден несколько дней назад заявил, что прокуратура штата Делавэр проводит проверку его налоговых дел. Сын кандидата в президенты отметил, что прибегал к помощи профессиональных налоговых консультантов. Сообщение о расследовании он получил 8 декабря. Следователей интересуют сделки Байдена с китайскими партнерами.

Изучать дела Байдена-младшего начали еще в 2018 году. Тогда его отец еще не выдвигался кандидатом в президенты США.