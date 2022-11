Мир 18 ноября 2022, 08:19 Минюст США заявил об иммунитете саудовского кронпринца по делу Хашукджи AP: Минюст США заявил об иммунитете Мухаммеда бен Салмана по делу Хашукджи

Американский минюст передал в суд мнение, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман обладает иммунитетом по обвинениям по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Невеста журналиста Хатидже Дженгиз, а также правозащитная организация Democracy for the Arab World Now подали в федеральный суд Вашингтона иск против наследного принца и его окружения.

Судья дал американским властям время до полуночи четверга для выражения своего мнения по поводу заявления адвокатов принца о его юридической неприкосновенности из-за высокого должностного положением. Правительство могло не высказывать вовсе своего мнения. Окончательное решение об иммунитете принца примет судья.

Журналист Джамаль Хашукджи из Саудовской Аравии жил в США с 2017 года, где работал в газете The Washington Post. Его убили в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти поначалу отрицали убийство журналиста. Однако после того, как разведки Соединенных Штатов и Турции обнародовали секретные данные, Саудовская Аравия признала, что Хашукджи лишили жизни во время ссоры в консульстве.