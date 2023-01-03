Мир 03 января 2023, 00:19 Минюст США уличили в сокрытии документов о сделках семьи Байдена Daily Mail: Минюст США скрывает «потенциально важные» документы о сделках семьи Байдена Pxhere

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Минюст США скрывает конфиденциальные документы на 400 страниц о сделках сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Россией, Китаем и Украиной. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на американского юриста Кевина Эванса.

После того, как Минюст не выполнил просьбу Эванса о предоставлении отчетов о сделках Байденов в соответствии с законом о свободе информации (FOIA), тот подал на ведомство в суд.

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Адвокаты министерства, по словам юриста, сначала признали в суде, что у них есть не менее 400 страниц «потенциально важных» документов. Однако сейчас они пытаются уйти от ответственности. Как отметил Эванс, адвокаты заявили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» существование каких-либо записей, которые соответствуют запросу юриста.

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При этом сейчас прокурор Минюста Дэвид Вайс занимается рассмотрением уголовного дела в отношении Хантера Байдена. Мужчину подозревают в отмывании денег, налоговых преступлениях, связанных с зарубежными деловыми операциями, а также в незаконном иностранном лоббировании.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил Минюст США в коррупции.