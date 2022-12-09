Мир 09 декабря 2022, 02:35 Минюст США уличил Трампа в неуважении к суду — СМИ CNN: Минюст США призвал обвинить Трампа в неуважении к суду за отказ передать документы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минюст США призвал обвинить бывшего американского лидера Дональда Трампа в неуважении к суду. Причиной стал отказ политика предоставить секретные документы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

«Министерство юстиции просит федерального судью обвинить Трампа в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке, выданной этим летом с требованием к бывшему президенту выдать документы с пометкой секретно», — заявили собеседники.

Реклама

Если экс-президента признают виновным, то ему может грозить штраф или лишение свободы. Подобное произошло с бывшим советником Трампа. Стива Бэннона отправили под стражу на четыре месяца из-за неуважения к законодателям. Он не захотел давать показания о штурме Капитолия.

Реклама

Ранее две компании Трампа признали виновными в налоговом мошенничестве. Суд присяжных Манхэттена рассматривал дело о фирмах Trump Corp. и Trump Payroll Corp. Организации 15 лет участвовали в схеме обмана американских налоговых органов. Теперь их могут оштрафовать на сумму до 1,61 миллиона долларов.