  • Минюст США обвинил в шпионаже на Саудовскую Аравию бывших сотрудников Twitter

    07 ноября 2019, 13:19

    Артур Блянихов

    Американский Минюст предъявил обвинения в шпионаже двум экс-сотрудникам Twitter. Их заподозрили в передаче данных руководству Эр-Рияда. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, ведомство обвинило бывших сотрудников компании в том, что они передавали властям Саудовской Аравии сведения о пользователях, которые выказывали недовольство политикой Эр-Рияда. Речь идет о подданном Саудовской Аравии Али аль-Забараху и американском гражданине Ахмеде Абуаммо.

    Обращает на себя внимание тот факт, что федеральные власти США впервые обвинили в шпионаже гражданина Саудовской Аравии.