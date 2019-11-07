Минюст США обвинил в шпионаже на Саудовскую Аравию бывших сотрудников Twitter
Американский Минюст предъявил обвинения в шпионаже двум экс-сотрудникам Twitter. Их заподозрили в передаче данных руководству Эр-Рияда. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, ведомство обвинило бывших сотрудников компании в том, что они передавали властям Саудовской Аравии сведения о пользователях, которые выказывали недовольство политикой Эр-Рияда. Речь идет о подданном Саудовской Аравии Али аль-Забараху и американском гражданине Ахмеде Абуаммо.
Обращает на себя внимание тот факт, что федеральные власти США впервые обвинили в шпионаже гражданина Саудовской Аравии.