Минюст США обвинил в шпионаже на Саудовскую Аравию бывших сотрудников Twitter

По данным издания, ведомство обвинило бывших сотрудников компании в том, что они передавали властям Саудовской Аравии сведения о пользователях, которые выказывали недовольство политикой Эр-Рияда. Речь идет о подданном Саудовской Аравии Али аль-Забараху и американском гражданине Ахмеде Абуаммо.

Обращает на себя внимание тот факт, что федеральные власти США впервые обвинили в шпионаже гражданина Саудовской Аравии.