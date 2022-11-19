Мир 19 ноября 2022, 00:59 Минюст США назначил спецпрокурора для ведения дела Трампа Глава Минюста США Гарленд объявил о назначении спецпрокурора для расследования дела Трампа Экс-президент США Дональд Трамп / РИА «Новости»

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Для расследования дела экс-президента США Дональда Трампа назначен специальный прокурор. Об этом сообщил глава Минюста Меррик Гарленд, его слова передал ТАСС.

Министр заявил, что поводом для такого решения стало известие о планах Трампа баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Назначение специального прокурора «отвечает общественным интересам» из-за регистрации Трампа кандидатом в президенты, отметил Гарленд.

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«Сегодня я объявляю о назначении специального прокурора в связи с двумя продолжающимися уголовными расследованиями, которые получили широкое публичное освещение», — отметил министр.

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Спецпрокурор будет расследовать законность хранения бывшим президентом секретных документов в имении Мар-а-Лаго.

Трамп официально объявил, что планирует баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Бывший глава Белого дома настаивает, что несправедливо лишился своего кресла, результаты выборов были подтасованы в пользу его оппонента Джо Байдена.