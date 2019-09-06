Минюст США начал антимонопольное расследование в отношение Facebook

Глава ФАС призвал закрыть госкорпорации Подробнее

Расследование должно будет выяснить, нарушал ли Facebook, доминирующий на ранке, установленные законодательством правила конкуренции. Этим займется команда прокуроров из штатов Айова, Небраска, Колорадо, Огайо, Северная Каролина и округа Колумбия.

«Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей. Я горда сообщить, что возглавлю двухпартийную команду генеральных прокуроров в расследовании в отношении Facebook случаев подавления конкуренции и создания рисков для потребителей», — сказала Летиция Джеймс.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США инициировало расследования в отношении крупных онлайн платформ, таких как Apple, Facebook и Google. Компании проверят на нарушения антимонопольного заокнодательства страны.

В ходе проверки специалисты должны будут оценить условия конкуренции на онлайн-рынке, чтобы граждане могли иметь доступ к свободному рынку. В том случае, если комитет обнаружит нарушения, министерство начнет осуществлять шаги для получения соответствующей компенсации.