Минюст не намерен обвинять Трампа в беспорядках в Вашингтоне

«Мы не ожидаем обвинений подобного рода», — ответил он на соответствующий вопрос. Ранее исполняющий обязанности федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин допустил привлечение Трампа к ответственности в связи с беспорядками, которые устроили его сторонники около Капитолия.

Избранный президент Джо Байден придерживается другого мнения. Он заявил, что именно действия Трампа привели к тому, что «внутренние террористы» пошли на штурм здания Конгресса.

Он отметил, что репутации США после случившегося погрома нанесен огромный ущерб на мировой арене. Байден призвал немедленно призвать к ответственности всех причастных к этому событию.

От ответа на вопрос о возможной досрочной отставке Трампа с поста президента новый американский лидер ушел. Он заявил, что окончательное решение остается за Конгрессом, а он займется сдерживанием пандемии, вакцинацией и решением проблем с экономикой.

В Конгрессе за импичмент Трампа выступает палата представителей и ее спикер Нэнси Пелоси. Она уже заявила, что если правительство не воспользуется 25-й поправкой, то вотум недоверия вынесет Конгресс.

Срок президентских полномочий Дональда Трампа истекает 20 января, когда в должность главы государства вступит Джо Байден.