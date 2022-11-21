Мир 21 ноября 2022, 01:20 Минюст Грузии проверит информацию об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами Глава Минюста Грузии Брегадзе: подозрение в отравлении Саакашвили проверит экспертиза Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили / РИА «Новости»

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Национальное бюро экспертизы Грузии проведет токсикологическое исследование, которое установит наличие или отсутствие тяжелых металлов в организме бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Проверку запросил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, об этом сообщило РИА «Новости».

Министр призвал тех, кто распространяет информацию об отравлении экс-президента, перепроверять данные и предоставить доказательства.

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«Для того, чтобы у общественности не оставались вопросы, завтра утром я намерен обратиться в национальное бюро экспертизы о проведении токсикологической экспертизы, чтобы у населения была полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили», — заявил Брегадзе.

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Бывший глава государства проходил лечение после длительной голодовки в тюрьме. Экспертизу здоровья Саакашвили провели грузинские медики и иностранные специалисты, окончательны отчет пока не опубликован.

Сторонники Саакашвили вышли на митинг с требованием перевести политика на лечение за границу. На площади присутствовала его мать Гиули Аласания.