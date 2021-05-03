Минюст Белоруссии отказался регистрировать партию «Союз», выступающую за интеграцию с Россией

Министерство юстиции Белоруссии отказало в государственной регистрации политической партии «Союз». Ее участники выступают за интеграцию России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В тексте сообщения сказано, что в Минюсте рассмотрели документы, которые подали для регистрации партии. В запросе решили отказать после проверки.

«В ходе изучения представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредителями был нарушен установленный порядок создания политической партии, а также представлен недействительный документ», — сказано в сообщении.

В Минюсте уточнили, что для создания новой политической партии нужно не менее тысячи учредителей от большинства областей и Минска. В документах, которые предоставил «Союз», их было 1023. Однако выборочная проверка 150 имен показала, что 26 человек, которые вошли в список, просто не существует.

Кроме того, в перечне учредителей оказался как минимум один человек, который не являлся гражданином республики. Это нарушает существующий порядок создания политической партии.

«В связи с этим список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации», — заключили в ведомстве.

Решение Минюста можно будет обжаловать в Верховном суде.