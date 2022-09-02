Мир 02 сентября 2022, 09:43 Поделиться Telegram

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Viber Страны G7 решили согласовать план ограничения цен на нефть из России уже 2 сентября — СМИ Reuters: страны G7 могут согласовать план ограничения цен на нефть из России 2 сентября Wikimedia

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Министры финансов стран G7, возможно, уже 2 сентября согласуют план ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, министры по итогам встречи в онлайн-формате должны опубликовать официальное заявление, где будет представлен план реализации мер.

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«Сделка вероятна», — сказал агентству представитель одной из европейских стран — участниц формата.

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Чиновник добавил, что детали коммюнике пока не известны. В частности, неясно, каким будет потолок цен на баррель нефти, выше которого страны G7 станут отказывать в страховке и финансировании поставок этого вида топлива из России.

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